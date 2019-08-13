Веревський хоче через суд отримати 5-мільярдні активи Дельта Банку

ТОВ "Фінансова компанія "Скай" Андрія Веревського подала позов проти Дельта Банку та Фонду гарантування вкладів фізосіб, в якому просить скасувати рішення ФГВФО про скасування результатів аукціону з продажу активів Дельта Банку.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення Київського госпсуду, який 7 серпня відкрив провадження.

"Фінансова компанія "Скай" також просить суд визнати укладеним між компанією і Дельта Банком договір відступлення прав вимог, що були реалізовані на відповідному аукціоні.

Нагадаємо:

Переможцем аукціону Фонду гарантування з продажу пулу масложирових активів Дельта Банку на 4,9 мільярда гривень стало ТОВ "Фінансова компанія "Скай", кінцевим бенефіціаром якого є Андрій Веревський.

Дисконт у цій угоді мав становити 96,2%.

Таким чином, підприємства, на створення яких було витрачено понад 4 млрд грн клієнтів "Дельта банку", знецінилися до 4% від вартості.

9 липня Центробанк скасував своє рішення від 9 квітня 2019 року №280-рш щодо погодження продажу пулу активів, переданих АТ "Дельта Банк" у заставу Національному банку, через можливі маніпуляції під час торгів.

Фонд гарантування вкладів фізосіб, керуючись рішенням НБУ, також прийняв рішення про скасування результатів торгів.

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