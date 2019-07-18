Акції "дочки" російського банку виставлені на аукціон

Пакет акцій "Промінвестбанку" в розмірі 99,7726% виставлений на аукціон на біржі ПФТС.

Про це повідомляється на сайті фондової біржі.

"28 серпня 2019 року на АТ "Фондова біржа ПФТС" відбудеться аукціон з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення. На аукціон виставлені 5 080 310 373 акцій ПАТ "Промінвестбанк" (99,7726% статутного капіталу)", - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна пакета - 532,1 млн грн.

На сайті біржі уточнюється, що виставлений на продаж пакет акцій було стягнуто.

Як зазначає FinClub, 20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.

Нагадуємо:

У травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму в розмірі 159 млн доларів.

Згідно з повідомленням суду, позов подали екс-глава Приватбанку Олександр Дубілет та 18 компаній, пов'язаних з екс-власниками банку або Приватбанком.

5 вересня 2018 року Апеляційний суд Києва своєю ухвалою заарештував акції українських "дочок" російських банків, включаючи Промінвестбанк.

Верховний суд 25 січня 2019 року прийняв рішення накласти арешт на акції Промінвестбанку, Сбербанку і ВТБ Банку, які "належать боржникові - Російській Федерації".

Крім того, цим банкам заборонено відчужувати рухоме і нерухоме майно, яке "належить боржнику - Російській Федерації".

У червні 2019 року російський держбанк Внєшекономбанк, якому належало 99,7726% акцій Промінвестбанку, подав позов до арбітражу Торгової палати Стокгольма до України через порушення країною міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року.

Читайте також: Кримські активи, війна з Газпромом та інші спори. Що Україна виграла/програла в судах

Економічна правда