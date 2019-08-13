Три держбанки відновили видачу "теплих кредитів"

Приватбанк, Ощадбанк та Укргазбанк відновили видачу "теплих кредитів" для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Про це повідомляє у Facebbok прес-служба Держагентства з енерегоефективності та енергозбереження.

Зазначається, що голова Держенергоефективності Сергій Савчук та голова правління Ощадбанку Андрій Пишний уклали додатковий договір про співпрацю щодо співфінансування виділених урядом 380 мільйонів гривень для утеплення.

8 серпня у відомстві заявили, що видачу "теплих кредитів" відновили також Приватбанк та Укргазбанк.

"Це унікальна можливість для ще близько 3 тисяч ОСББ (понад 230 тисяч родин) у цьому році залучити до 1 млрд грн "теплих кредитів"; одержати до 70% відшкодування із держбюджету; отримати додаткові компенсації із місцевих бюджетів; заощаджувати 50% і більше на комунальних послугах; підвищити вартість квартир в утеплених багатоповерхівках в середньому на 30%; жити в теплі та комфорті", - йдеться в повідомленні.

У Держенергоефективності нагадали, що для отримання відшкодування всі ОСББ повинні подати в банки підтвердні документи і акти виконаних робіт до 30 листопада.

Нагадаємо:

У червні цього року Кабмін додатково виділив 380,6 млн грн на програму "теплі кредити" для ОСББ.

В Україні за 2019 рік уже видано 700 млн грн "теплих кредитів" - з 1,1 млрд грн.

Учасники урядової програми з енергозбереження "теплі кредити" економлять на комунальних рахунках від 20% до 50% та навіть більше.

Рахункова палата виявила факти неефективного використання коштів на програму "теплих кредитів".

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Економічна правда