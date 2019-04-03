"Теплі кредити" не вирішують мети програми енергоефективності — Рахункова палата

Рахункова палата виявила факти неефективного використання коштів на програму "теплих кредитів".

Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2020 роки, повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що на державну програму протягом 2016–2018 років використано з держбюджету понад 2 млрд гривень. Скористалися „теплими кредитами" за цей період 240 тисяч позичальників.

Аудитом встановлено, що незважаючи на зміну соціально-економічних факторів, мета, завдання та ключові показники Державної програми не уточнювались та не переглядались, а зміни вносилися лише в частині продовження терміну дії, звуження заходів та перекладання видатків на державний бюджет.

У 2016–2018 роках цільові показники Державної програми виконано частково – лише одне завдання з трьох, а саме зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності.

"Державна програма не містить результативних показників щодо фактичної кількості промислових об’єктів та житлових будинків, які першочергово підлягають проведенню заходів з енергозбереження. Це унеможливлює здійснення розрахунку об’єктивної та обґрунтованої потреби в обсягах фінансування, необхідних для досягнення визначеної мети", - заявили у Рахунковій палаті.

"Оцінка впливу виділених державою коштів на соціально-економічний розвиток України Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження здійснювалася недостатньо об’єктивно, оскільки базувалась винятково на результатах опитування домогосподарств та ОСББ/ЖКГ, які вже скористалися „теплими кредитами", - йдеться у повідомленні.

Низку суттєвих недоліків виявлено на етапах планування та використання бюджетних коштів, передбачених для реалізації заходів Державної програми.

Рахунковою палатою за результатами аналізу лише 0,01% справ позичальників встановлено ризики непродуктивного використання коштів держбюджету та безпідставного відшкодування позичальникам частини суми кредиту.

Як раніше зазначив економіст Віталій Кузьмін в колонці для ЕП, саме держава повинна не лише щороку збільшувати витрати на субсидії та підвищувати тарифи, а й будувати систему, за якої енергетична модернізація багатоквартирних будинків стане реальністю, а не декларацією.

Як повідомлялося, учасники урядової програми з енергозбереження "теплі кредити" економлять на комунальних рахунках від 20% до 50% та навіть більше.

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Економічна правда