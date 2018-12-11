Учасники "теплих кредитів" економлять до 50% на "комуналці" — Держенергоефективності

Учасники урядової програми з енергозбереження "теплі кредити" економлять на комунальних рахунках від 20% до 50% та навіть більше.

Про це заявив голова Держенергоефективності Сергій Савчук, повідомляє прес-служба відомства.

"Більше 500 тис. сімей-учасників програми "теплих кредитів", а це фактично населення цілої області країни, вже утеплили оселі та заощаджують на комунальних рахунках від 20% до 50% та навіть більше", - цитує Савчука прес-служба.

Крім того, за 4 роки програмою державної підтримки скористалися понад 2800 ОСББ, з яких 1600 об'єднань - у 2018 році.

Савчук наголосив, що ОСББ на власному досвіді переконалися, що комплексна термомодернізація дає можливість скоротити витрати на опалення вдвічі та навіть утричі.

"Додатковий бонус для ОСББ: вартість квартир в утеплених будинках зростає на 30-50%", - додав Савчук.

Нагадаємо, у серпні банки призупинили видачу "теплих кредитів" в зв'язку з вичерпанням коштів, передбачених цією державною програмою на 2018 рік.

Як повідомлялося раніше, Кабмін в квітні запустив фінансування "теплих кредитів" на 2018 рік у державних Ощадбанку, Укргазбанку і Приватбанку. Відшкодування за придбання негазових котлів становило 20% (для субсідіантів - 35%), за утеплення індивідуального житла - 35%, за утеплення багатоповерхових будинків для ОСББ - 40-70%. Приватні домогосподарства і ОСББ також могли отримати додаткові компенсації від місцевої влади.

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Економічна правда