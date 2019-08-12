Військове обладнання із США: прокурорам надали доступ до документів в РНБО 

Печерський райсуд Києва надав дозвіл слідчим військової прокуратури вилучити в апараті РНБО документи щодо постачання підвісної системи раннього виявлення AEROS модель TT-RF30-I-R американської компанії Worldwide Aeros Corp для Держприкордонслужби на суму 6,8 мільйонів доларів.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на судові матеріали.

Зазначається, що суд надав доступ до документів в РНБО минулого тижня.

Прокурори отримали доступ до аналітичних записок, повідомлень, листів та інших документів які направлялись РНБО упродовж 2014-2019 років до Держприкордонслужби, Міноборони, Нацгвардії, Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ та інших органів, установ, підприємств, організацій, які стосувались системи раннього попередження, виявлення та ідентифікації, в тому числі щодо системи раннього оповіщення для прикордонного контролю, які виготовляє компанія Worlwide Aeros Corp.

Також вони отримали доступ до аналогічних за змістом докуменів, які від перерахованих органів надходили за вказаний період в РНБО.

"Якщо РНБО не виконає ухвалу суду щодо доступу до вказаних документів, суд надасть дозвіл прокурорам на повноцінні обшуки в приміщенні РНБО як це раніше було в урядовому будинку", - зазначив Гліб Канєвський.

Кримінальне провадження відкрили 19 липня 2019 року. Прокурори вважають, що службові особи заволоділи вказаними коштами шляхом зловживання довірою, чим завдали державі збитки.

Справу розслідують за ч. 4 статті 190 ККУ, (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Американською компанією Worldwide Aeros Corp керує емігрант з України Ігор Пастернак, який співпрацював з Пентагоном та НАСА.

У кінці 2016 року Державна прикордонна служба повідомила, що тодішній президент Петро Порошенко передав сучасне обладнання для охорони кордону, в тому числі систему AEROS.

Нагадаємо:

22 липня у службових приміщеннях Кабінету Міністрів, Держприкордослужби, Державної фіскальної служби та "Спецтехноекспорта" пройшли обшуки.

Обшуки проводили через виявлені факти заволодіння майже 6,8 мільйонами доларів у оборонній сфері при укладанні іноземною компанією контракту з одним із підприємств "Укроборонпрому" з постачання Держприкордонслужбі підвісної системи раннього виявлення.

У результаті в СБУ повідомили про викриття посадових осіб "Спецтехноекспорту" на масштабних зловживаннях, унаслідок яких завдано збитки держбюджету на суму майже 6,8 мільйона доларів.

У компанії заявили, що заволодіння "Спецтехноекспортом" 6,8 мільйона доларів, оплаченими американській компанії за поставлене обладнання, є неможливим, оскільки підприємство є уповноваженим державою спецекспортером і не є розпорядником публічних коштів, а поставку обладнання здійснювало на виконання постанови уряду.

Економічна правда