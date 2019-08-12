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Курс гривні наблизився до цьогорічних максимумів

Понеділок, 12 серпня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 12 серпня на рівні 25,09 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,09 гривні (на 9 серпня - 28,48 гривні).

Нагадуємо:

9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,17 - 25,21 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 25,31 гривні за долар.

31 липня долар на міжбанку вперше за 3 роки коштував менше 25 гривень.

Економічна правда

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