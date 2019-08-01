У Зеленського хочуть змінити критерії нарахування субсидій

Кабінет міністрів має змінити критерії визначення субсидіантів, щоб незахищені верстви населення могли отримувати субсидії.

Про це заявив представник президента в уряді Андрій Герус в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, після зміни критеріїв у 2018 році кількість субсидіантів скоротилась майже вдвічі - з 7 мільйонів до 3,6 млн.

Він додав, що пенсіонери старшого віку, котрі проживають у сільській місцевості або районних центрах, з пенсією менше 2 тисяч гривень, у яких прописані онуки, які з ними не проживають, втратили право на отримання субсидії.

"Деякі пенсіонери, які мають прописаних онуків, у минулому році і в цьому не отримували субсидії. Ми хочемо це змінити і уточнити цей критерій, щоб держава їм допомагала", - сказав Герус.

За його підрахунками, це близько мільйона сімей.

Нагадаємо:

У квітні, після запровадження монетизації субсидій, Мінсоцполітики запровадило й монетизацію пільг.

Станом на травень витрати на субсидії для оплати комуналки збільшилися на 27,2% з початку року.

А наприкінці травня Кабмін зменшив фінансування субсидій на 8 мільярдів. Детальніше читайте за посиланням: Монетизація комунальних субсидій та пільг: що далі.