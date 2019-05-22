Витрати на субсидії для оплати комуналки збільшилися на 27,2% з початку року - Держстат

Загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-квітні 2019 року становила 730,7 мільйонів гривень, що на 27,2%, або на 199,3 мільйонів гривень вище за показник січня-квітня 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба Держстату.

За даними відомства, з початку 2019 року субсидії призначені 946,9 тис. сімей - це становить 125,4% загальної кількості сімей, які звернулися за ними, і на 23,8% вище показника за аналогічний період 2018 року.

Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату житлокомпослуг на одне домогосподарство в квітні поточного року зменшився на 32,3% у порівнянні з квітнем минулого року і становив 409,8 грн.

Зазначається, що ці показники наведені без урахування тимчасово окупованій території Криму і міста Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, у 2018 році загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг, становила 2,704 млрд 704,7 млн ​​грн, що в 1,4 рази (або на 1,276 млрд грн) нижче показника 2017 року.

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Економічна правда