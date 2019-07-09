Не дивлячись на заборону УНЛ, лотерея "КОСМОЛОТ" продовжує свою діяльність
Так, 8 липня, за дві доби після припинення діяльності лотереї, можна досі відвідати заклади "Космолот" в Києві та скористатись їх послугам.
Наприклад, у приміщенні "Космолот" на Подолі відчинені навстіж двері, а заклад працює у звичному режимі.
На питання журналістки ЕП, чи знає адміністрація філіалу про припинення ліцензії "Космолот", співробітник закладу відповів, що вперше про це чує і лотерея працює без змін.
В цей час відвідувачі закладу без перешкод користувались послугами "Космолоту".
Такими діями лотерея порушує ЗУ "Про заборону грального бізнесу в Україні.
Про відповідальність за подальшу діяльність лотереї вказано у повідомленні УНЛ:
"Усі прийняті оплати за участь в державній грошовій миттєвій лотереї "КОСМОЛОТ" після 23:59:59 годин 05 липня 2019 року будуть вважатися незаконними та такими, що порушують вимоги ЗУ "Про державні лотереї в Україні" та ЗУ "Про заборону грального бізнесу в Україні".
За словами співрозмовників ЕП на ринку лотерей, онлайн-бізнесом "Космолот" (kosmolot.com.ua) керують власники IT-компанії Lucky Labs.
Водночас пунктами продажу послуг "Космолота", які орендують приміщення, керує мережа "БОС".
Компанія Lucky Labs входить до складу Ем АЙТІ Компані - групи компаній з виробництва програмного забезпечення.
Як повідомлялося, 14 квітня 2016 року IT-компанія Lucky Labs заявила, що вже другий день поспіль в офісах компанії представники Служби безпеки проводили обшуки і вилучали техніку.
За даними прес-служби компанії, спецслужби вилучили з офісу Lucky Labs всю документацію і понад 50 комп'ютерів, також заблоковані всі рахунки компанії.
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Нагадаємо, що 6 липня припинила свою діяльність державна грошова миттєва лотерея "КОСМОЛОТ".
Економічна правда
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