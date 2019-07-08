Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,63 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США - 25,62 - 25,63 гривні;

Євро - 28,77 - 28,79 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,59 - 25,88 гривні. Євро купують по 28,69,гривні, продають по 29,17 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,77 - 25,84 гривні, євро - 28,97 - 29,11 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 8 липня на рівні 25,71 гривні.

5 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.

5 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,64 — 25,68 гривні за долар.

Економічна правда