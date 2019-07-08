Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,63 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США - 25,62 - 25,63 гривні;
Євро - 28,77 - 28,79 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,59 - 25,88 гривні. Євро купують по 28,69,гривні, продають по 29,17 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,77 - 25,84 гривні, євро - 28,97 - 29,11 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 8 липня на рівні 25,71 гривні.
5 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.
5 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,64 — 25,68 гривні за долар.
Економічна правда
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