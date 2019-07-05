Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

5 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,66 - 25,68 гривні;

Євро - 28,91 - 28,92 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,62 - 25,86 гривні. Євро купують по 28,81,гривні, продають по 29,25 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,73 - 25,94 гривні, євро - 29,00 - 29,18 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 5 липня на рівні 25,87 гривні.