Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
5 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,66 - 25,68 гривні;
Євро - 28,91 - 28,92 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,62 - 25,86 гривні. Євро купують по 28,81,гривні, продають по 29,25 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,73 - 25,94 гривні, євро - 29,00 - 29,18 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 5 липня на рівні 25,87 гривні.
4 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,93 - 25,97 гривні за долар.
4 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.
Економічна правда
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