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Офіційний курс: гривня значно зміцнилася

Понеділок, 8 липня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 5 липня на рівні 25,71 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,95 гривні (на 5 липня - 29,20 гривні).

Нагадаємо:

На 5 липня Нацбанк встановив курс на рівні 25,87 гривні.

5 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.

5 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,64 — 25,68 гривні за долар.

Економічна правда

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