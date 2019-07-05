Закриття міжбанку: гривня зміцнилась
П'ятниця, 5 липня 2019, 17:42
5 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,64 — 25,68 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США — 25,64 — 25,68 гривні;
Євро — 28,76 — 28,81 гривні.
Нагадуємо:
5 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 5 липня на рівні 25,87 гривні.
Економічна правда
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