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Закриття міжбанку: гривня зміцнилась

П'ятниця, 5 липня 2019, 17:42

5 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,64 — 25,68 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США — 25,64 — 25,68 гривні;

Євро — 28,76 — 28,81 гривні.

Нагадуємо:

5 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 5 липня на рівні 25,87 гривні.

Економічна правда

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