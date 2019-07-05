Суд заморозив 145 мільйонів дивідендів, які "Газпром" мав отримати від Nord stream

Британський суд заморозив виплату 145 мільйонів доларів дивідендів дочірньої компанії Газпрому Nord stream, яка експлуатує газопровід "Північний потік".

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

"Комерційний суд Високого суду Англії та Уельсу в межах позову Нафтогазу зобов'язав Газпром в разі отримання дивідендів від Nord Stream внести $145 млн з належної йому суми на рахунок суду як гарантію виконання вимог суду", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, суд зобов’язав "Газпром" отримувати згоду "Нафтогазу" на виплату дивідендів Nord stream.

Рішення ухвалили в межах виконання вироку Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" домігся заборони виплати "Газпрому" дивідендів по ряду його заарештованих активів.

У січні у Високому суді міста Амстердам закінчилося слухання щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу, зокрема щодо примусового стягнення активів "Газпрому" у Нідерландах.

Як тоді нагадав директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, вартість цих активів перевищує 2,7 мільярдів доларів, які "Газпром" зобов’язаний сплатити "Нафтогазу" за рішенням арбітражу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

Економічна правда