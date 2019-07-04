Від приватизації надійшло лише 1,6% від річного плану — Мінфін

Надходження від приватизації у І півріччі 2019 року становили лише 0,3 мільярда гривень, що становить 1,6% від річного плану.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"За оперативними даними Державної казначейської служби загальний фонд Державного бюджету у перші шість місяців 2019 року було виконано із дефіцитом у сумі 6,8 млрд грн", - повідомили в Мінфіні.

"Так, уряд намагається рівномірно фінансувати видатки протягом року відповідно до розпису, щоб уникнути пікового фінансування в кінці року. У перші шість місяців року спеціальний фонд зведено з профіцитом у 8,6 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що у рамках управління ліквідністю було ухвалено рішення про заміщення надходжень від приватизації внутрішніми запозиченнями в першій половині року.

Нагадуємо:

Приватизація в 2018 році принесла 268,7 млн ​​грн при затвердженому парламентом в законі про держбюджет плані 18,8 млрд грн.

План з приватизації було виконано на 2%. "Діру" в держбюджеті вирішили покрити за рахунок позики.

Закон про Державний бюджет України на 2019 рік набув чинності 1 січня.

У документі доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1,306 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,184 трлн грн.

Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1,406 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,262 трлн грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році дефіцит становив 2,4%).

Про всі деталі головного фінансового документу країни читайте у статті Економічної правди: Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет.

Економічна правда