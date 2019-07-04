Готелі в Україні зроблять більш безпечними для проживання – Мінрегіон

При проектуванні готелів в Україні з 1 жовтня поточного року матимуть враховуватися зміни у державні будівельні норми, що дозволить посилити безпеку проживання у таких закладах.

Про це повідомляє прес-служба Мінгрегіону.

"Тепер рекомендовано при проектуванні нових або реконструкції існуючих готельних номерів влаштовувати вхід за безконтактними картками, а в номерах готелів з 3-ма та більше зірками - ще і системи охоронної сигналізації", - зазначили у міністерстві.

За словами заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лева Парцхаладзе, це не лише підвищить безпеку проживання в багатьох українських готелях, а й рівень обслуговування в них, зробить їх надійнішими та більш безпечними для громадян.

Як пояснив Парцхаладзе, номери готелів усіх категорій рекомендується облаштовувати електронними картковими замками з централізованим управлінням, енергонезалежною пам’яттю мінімум на 500 подій, захищеною від систематичного повторювання подій, функцією "антипаніка", автономним енергозабезпеченням та функцією антивіджиму защіпки.

"Також необхідно передбачати заходи, що захищають від несанкціонованого проникнення в монтажні розподільні шафи та інші споруди, приміщення і обладнання мереж зв’язку, сигналізації за допомогою електронної системи контролю доступу та системи відеоспостереження", - зазначив він.

Нагадаємо:

Нові кінотеатри, розміщені в ТРЦ, проектуватимуть із урахуванням необхідного часу для безпечної евакуації людей.

А для безпеки пішоходів почнуть встановлювати стовпчики перед пішохідними переходами.

Також раніше в Мінрегіоні повідомляли, що хочуть організувати в Україні вуличний рух, як у Європі.

Економічна правда