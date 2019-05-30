Кінотеатри у ТРЦ проектуватимуть із урахуванням часу для безпечної евакуації

Нові кінотеатри, розміщені в торгівельно-розважальних центрах, проектуватимуть із урахуванням необхідного часу для безпечної евакуації людей.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе у Facebook.

"Ми переглянули ці норми, щоб заклади культури у складі ТРЦ проектувалися безпечно та правильно, з дотриманням необхідних розрахунків щодо часу евакуації та пропускної можливості евакуаційних виходів", - написав він.

За словами Парцхаладзе, йдеться про нові ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади", де тепер чітко визначено, скільки має тривати евакуація людей із таких закладів у складі ТРЦ, щоб це було безпечно.

За словами Парцхаладзе, це важливо, адже час евакуації із окремої будівлі кінотеатру або кінотеатру у торговельному центрі - відрізняється.

"Тому що окрім того, щоб безпосередньо вийти із глядацької зали, людині потрібно ще евакуюватися із будівлі ТРЦ, а це додаткові хвилини", - пояснив він.

І додав, що у чинних нормах щодо закладів культури, які є застарілими, враховується лише час евакуації людей із окремих будівель кінотеатрів. Водночас більшість із них якраз проектуються у складі великих ТРЦ, підкреслив Парцхаладзе.

Зокрема, зміни у ДБН дозволять зменшити на 25% кількість травм під час евакуації і підвищити безпеку людей у разі надзвичайних ситуацій.

Як пояснив заступник міністра, сьогодні відповідно до пожежних вимог, при проектуванні закладів культури має бути дотриманий необхідний час евакуації людей.

Так, евакуація з будівлі І та ІІ ступенів вогнестійкості має здійснюватися протягом 6 хвилин, ІІІ-ІV ступенів - 4 хвилин, V ступеню - 3 хвилин.

"У випадку проектування того ж закладу у ТРЦ, прорахунок евакуації має бути таким, щоб протягом встановленого часу - від 3 до 6 хвилин (залежно від ступеню вогнестійкості) з приміщення кінотеатру можна було безпечно евакуюватися на вулицю", - додав він.

І додав, що при цьому потрібно обов’язково враховувати пропускну можливість евакуаційних виходів - як із глядацьких залів кінотеатру, так і з самого ТРЦ. Це дозволить здійснювати евакуацію людей безпечно та без травмування.

Внесені зміни до ДБН уже затверджені та будуть опубліковані найближчим часом, підкреслив Парцхаладзе.

Як повідомлялося раніше, усі нові громадські будівлі в Україні обладнають металодетекторами і системами відеоспостереження.

Економічна правда