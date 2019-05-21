Фонд гарантування ліквідував банк Курченка

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Реал Банку".

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"20 травня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних на ліквідацію ПАТ "Реал Банка" було подано документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", - зазначається у повідомленні.

У Фонді також зазначили, що відповідно до ч.7 статті 26 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юрособи.

"У зв’язку із цим, Фонд гарантування повідомляє про завершення виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "РЕАЛ БАНК", - резюмували у Фонді.

Нагадаємо:

12 квітня ФГВФО завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Комерційний банк "Даніель".

А 16 травня було ліквідовано ПАТ "Комерційний банк "Стандарт".

Також нагадаємо, що у червні минулого року Фонд гарантування вкладів фізосіб не зумів продати кредитні портфелі "Реал Банку", що належали раніше бізнесменові Сергію Курченку.

Нагадаємо, що в березні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування проти Курченка. За версією слідства, олігарх причетний, серед іншого, до заволодіння грошима кількох банків із подальшим відмиванням цих коштів: 787,4 млн гривень Національного банку, 4,7 млн гривень "Реал Банк", 2,3 млрд гривень "Брокбізнесбанку", 502 млн "Укргазбанк".

Економічна правда