Всі розділи
Укр / Рус

Фонд гарантування не зміг продати активи банків Курченка на 16 мільярдів гривень

Четвер, 14 червня 2018, 19:35

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зумів продати кредитні портфелі Брокбізнесбанку і Реал Банку, що належали раніше бізнесменові Сергію Курченко.

Про це повідомляє FinClub.

Аукціон з продажу кредитного портфеля (141 кредит) Брокбізнесбанку проходив 11 червня. У заставі за кредитами були майнові права і нафтопродукти.

Стартова ціна була на рівні 12,6 млрд гривень.

14 червня мав відбутися ще один аукціон з продажу прав вимоги за кредитами Реал Банку. Вартість цього лота становила 3,65 млрд гривень.

Ні на один з активів покупців не знайшлося.

Нагадаємо, борги "Великої Кишені" продали зі знижкою в 72%.

Економічна правда

Фонд гарантування вкладів Курченко
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фонд гарантування не зміг продати стадіон "Чорноморець" 31 травня 2018, 20:36
Фонд гарантування продав активи 18 банків на 140 мільйонів 22 травня 2018, 20:05
Фонд гарантування не може продати найбільший ТРЦ 18 травня 2018, 15:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті