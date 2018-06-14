Фонд гарантування не зміг продати активи банків Курченка на 16 мільярдів гривень
Четвер, 14 червня 2018, 19:35
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зумів продати кредитні портфелі Брокбізнесбанку і Реал Банку, що належали раніше бізнесменові Сергію Курченко.
Про це повідомляє FinClub.
Аукціон з продажу кредитного портфеля (141 кредит) Брокбізнесбанку проходив 11 червня. У заставі за кредитами були майнові права і нафтопродукти.
Стартова ціна була на рівні 12,6 млрд гривень.
14 червня мав відбутися ще один аукціон з продажу прав вимоги за кредитами Реал Банку. Вартість цього лота становила 3,65 млрд гривень.
Ні на один з активів покупців не знайшлося.
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Економічна правда