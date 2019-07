У Китаї встановлюють шпигунське ПЗ на телефонах туристів - ЗМІ

Китайська прикордонна поліція таємно встановлює шпигунське програмне забезпечення на телефони туристів, яке "витягує" електронні листи, тексти та контакти і може використовуватися для відстеження рухів.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що шпигунське ПЗ встановлюють на телефони тих, хто в'їжджає у віддалений автономний регіон Синьцзян, де проживає населення, яке сповідує іслам.

"Китайські прикордонники просять туристів розблокувати свої гаджети, після чого йдуть з ними до іншої кімнати для проведення перевірки.

Для користувачів iPhone перевірка включає підключення смартфона до комп'ютера - з метою вивчення вмісту телефону. Прикордонники шукають файли, які підпадають під визначення ісламістського екстремістського контенту, а також матеріали, пов'язані з ісламом", - йдеться у статті.

До списку того, що шукають співробітники китайської прикордонної служби, також потрапили матеріали, які стосуються інструкцій з експлуатації зброї, посту під час Рамадану, літератури Далай-лами та книги американського письменника Роберта Гріна "33 стратегії війни".

"На гаджети на Android співробітники прикордонної служби Китаю встановлюють шпигунський додаток BXAQ або Fēng cǎi.

Більшості туристів повертають техніку з уже видаленою програмою. У тих, у кого додаток залишилося, разом із позначкою Android з'являється напис 蜂 采 (Fēng cǎi). Термін не має прямого англійського перекладу, він позначає бджіл, які збирають мед", - пише видання.

Підкреслюється, що після встановлення на гаджет програмне забезпечення збирає всі записи з календаря телефону, список контактів, журнали викликів і текстові повідомлення, а потім завантажує їх на віддалений сервер. Воно також сканує гаджет, вивчаючи, які програми на ньому встановлені. У деяких випадках шпигунське ПЗ витягує імена користувачів з встановлених додатків.

The Guardian додає, що китайська влада поки не прокоментувала цю інформацію.

Нагадаємо:

Китайська корпорація Huawei відкинула звинувачення у крадіжці інтелектуальної власності після того, як суд в США визнав її винною у присвоєнні секретів стартапу CNEX Labs Inc.

Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.

Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще чотири компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бутивикористані "для отримання секретів".

