Нефьодов хоче скоротити кількість митниць

Максим Нефьодов, який переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби, вважає, що кількість митниць має бути скорочена з нинішніх 26 до п'яти-шести.

Про це він розповів у інтерв’ю Економічній правді.

"Зараз у нас 26 митниць. Це надмірна кількість. Я прихильник того, щоб їх було п'ять чи шість. У чому складність? У нас трудове законодавство вимагає погодження всіх дій з керівником. Якщо людина звільняється, їй потрібно, щоб керівник її звільнив наказом. Якщо буде єдиний керівник, який буде змушений підписувати усі лікарняні, відпустки та кадрові рішення, це буде пекло", - заявив він.

Нефьодов підкреслив, що "дуже хотів би радикально почистити лави митників", але, за його словами, зараз це фізично неможливо.

"Це буде поступовий цілісний процес. В ідеалі мені б хотілося вивести митників з-під дії закону "Про державну службу" і перевести їх на строкові контракти — річні, трирічні, п'ятирічні", - пояснив він.

Читайте детальніше в інтерв’ю: Головний митник Максим Нефьодов: Мене вже попереджають "Готуйся. Бери охорону. Машину спалять".

Нагадаємо:

Нефьодов назвав п’ять завдань, які пропонує реалізувати в митниці.

У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.

Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.

Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади Голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адмінсуд Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на посаду голови митної служби, прийнявши ухвалу про забезпечення адміністративного позову у справі № 640/6674/19.

Як наслідок, 23 квітня Національне агентство з питань державної служби призупинило конкурс на голову ДМС.

25 квітня суд відхилив клопотання уряду про розблокування конкурсу.

Кабінет Міністрів в особі Мін’юсту подав апеляцію.

24 червня Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби.

17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.

25 червня Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.

Економічна правда