Нефьодов очолить українську митницю

Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.

Про це повідомив сам Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби.

Конкурсна комісія прийняла рішення рекомендувати Уряду для призначення на посаду керівника ДМС Максима Нефьодова.

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Нагадуємо:

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на два окремих органи — митну та податкову служби.

У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.

Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.

Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади Голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на посаду голови митної служби, прийнявши ухвалу про забезпечення адміністративного позову у справі № 640/6674/19.

Як наслідок, 23 квітня Національне агентство з питань державної служби призупинило конкурс на голову ДМС.

25 квітня суд відхилив клопотання уряду про розблокування конкурсу.

Кабінет Міністрів в особі Мін’юсту подав апеляцію.

24 червня Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби.

17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.

Економічна правда