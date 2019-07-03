Нефьодов назвав п’ять завдань, які хоче реалізувати в митниці

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби, назвав п’ять задач, які пропонує реалізувати в митниці.

Про це він розповів у інтерв’ю Економічній правді.

При цьому Нефьодов підкреслив, що перед ним ніхто не ставив ніяких завдань — "ні президент, ні прем'єр, ні міністр фінансів, ні МВФ".

Однак, за словами Нефьодова, "митниця — це проблема", і з неї треба "створити щось гарне".

"Щось таке, що не асоціюватиметься з корупцією, поборами, затримками вантажів, контрабандою, порушеннями, чергами, "піджаками", "скрутками", - зазначив він.

Водночас він підкреслив, що для вирішення цих проблем немає єдиного рецепту.

"Треба робити одночасно все", - додав він.

І назвав п'ять основних речей, які, на його думку, потрібно реалізувати.

Перше — це електронізація.

"Це основний метод боротьби з корупцією і неефективністю. І в сфері закупівель, і на митниці держава, на жаль, не може собі дозволити якісних високооплачуваних службовців", - зазначив він.

Друге — це кадрова реформа.

"Кадрові зміни в будь-якій організації однакові. Потрібно зрозуміти, хто наші співробітники, як плануємо наймати нових, як їх навчити і як потім оцінювати, кого підвищувати, а кого звільняти", - підкреслив Нефьодов.

Третє — митна інфраструктура.

"Це не лише горезвісні сканери, про які соромно згадувати, а й автоматичні ваги, автоматичне сканування номерів, поворотні камери", - пояснив Нефьодов.

Четвертий пріоритет — інтеграція у європейську митну спільноту.

"Митниця не існує сама по собі. Синхронізація українського законодавства з європейським — надважливе завдання", - зауважив Нефьодов..

П’яте — це оновлений Митний кодекс.

"Актуального Митного кодексу сьогодні нема, його треба писати", - резюмував Нефьодов.

Читайте детальніше в інтерв’ю: Головний митник Максим Нефьодов: Мене вже попереджають "Готуйся. Бери охорону. Машину спалять".

Нагадаємо:

У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.

Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.

Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади Голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адмінсуд Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на посаду голови митної служби, прийнявши ухвалу про забезпечення адміністративного позову у справі № 640/6674/19.

Як наслідок, 23 квітня Національне агентство з питань державної служби призупинило конкурс на голову ДМС.

25 квітня суд відхилив клопотання уряду про розблокування конкурсу.

Кабінет Міністрів в особі Мін’юсту подав апеляцію.

24 червня Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби.

17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.

25 червня Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.

Економічна правда