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Кожен шостий працездатний українець знаходиться за кордоном — Мінфін

Понеділок, 29 липня 2019, 18:15
 

Майже п'ята частина працездатного населення України у віці 15-70 років знаходиться за кордоном.

Про це йдеться в макроекономічному огляді Міністерства фінансів.

"Вагомим чинником посилення дисбалансів на ринку праці є відтік робочої сили за кордон. Так, за даними Мінсоцполітики, за кордоном знаходиться близько 3,2 млн трудових мігрантів з України (дані за 2018 рік), що становить майже 18% економічно активного населення країни у віці 15-70 років", - йдеться в огляді.

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Нагадуємо:

Кількість нелегальних трудових мігрантів, які прибули в Чехію з країн, що не входять до складу Євросоюзу, збільшилася за рік майже на 100%. Лідирують серед них громадяни України.

Кількість трудових мігрантів з України до Польщі з 2014 року зросла вп’ятеро: з понад 300 тисяч до приблизно півтора мільйона.

За даними звіту компанії з працевлаштування в Польщі Personnel Service, 75% українських заробітчан отримують в місяць понад 2,5 тис злотих (675 доларів або 19 тис грн).

Близько 45% українців отримують по 3 тис злотих з урахуванням податків (810 доларів, або 22,6 тис грн).

Лише близько 5% отримують 1,5 тис злотих (близько 315 доларів або близько 11,6 тис грн).

Про те, де більше всього вакансій за кордоном для українців і на що вистачить грошей після року роботи за кордоном читайте у публікації ЕП: "Трудові мігранти. У яких державах українцям працювати вигідніше".

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працевлаштування міграція

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