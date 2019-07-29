У Зеленського пропонують розширити програму субсидій ще на 1 мільйон сімей

Представник президента в Кабміні Андрій Герус вважає, що до системи нарахування субсидій на оплату комунальних послуг необхідно внести зміни, які дозволять поширити її на 1 мільйон родин.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Що ми точно можемо робити і це не залежить від ціни газу - це субсидії. Деякі домогосподарства, які мали би користуватися субсидіями, тому що вони бідні, втратили на них право. Ми аналізуємо, як можна змінити критерії для того, щоб люди, які дійсно потребують допомоги, змогли отримувати субсидії", - заявив представник президента.

"За моїми оцінками, мова десь про додаткових один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога. Серед того мільйона, думаю, значною мірою будуть пенсіонери, яким понад 70 років, бо це незахищена категорія", - додав він.

Нагадаємо:

У квітні, після запровадження монетизації субсидій, Мінсоцполітики запровадило й монетизацію пільг.

Станом на травень витрати на субсидії для оплати комуналки збільшилися на 27,2% з початку року.

А наприкінці травня Кабмін зменшив фінансування субсидій на 8 мільярдів. Детальніше читайте за посиланням: Монетизація комунальних субсидій та пільг: що далі.