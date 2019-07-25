Активи "Ощадбанку" в Криму: банк прокоментував інформацію про те, що РФ оскаржила рішення суду

Станом на 25 липня Ощадбанк не отримував жодних документів, які б свідчили про будь-які процесуальні дії РФ щодо оскарження рішення міжнародного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів в якості компенсації за експропріацію активів банку в Криму.

Про це повідомляє прес-служба банку. у відповідь на поширену в ЗМІ інформацію про те, що Росія оскаржила рішення арбітражу.

"Рішення Міжнародного комерційного Арбітражу у справі за позовом Ощадбанку проти РФ щодо відшкодування збитків, завданих банку Російською Федерацією в результаті окупації АР Крим було прийняте 26 листопада 2018 року в Парижі.

Відповідно, будь-які правові питання щодо можливості оскарження (скасування) рішення регулюються чинним процесуальним законодавством Франції", - йдеться у повідомленні.

У банку зазначили, що у разі отримання таких документів діятимуть відповідно до вимог французького процесуального порядку та міжнародного законодавства.

Про судовий процес та його наслідки читайте у статті: Бонжур, Москво. Як Ощадбанк може змусити Росію заплатити 1,3 мільярда

Нагадаємо:

Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" і дав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів з РФ в якості компенсації за експропріацію активів банку в Криму.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.

Аргумент росіян — "відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд позову".

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

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Економічна правда