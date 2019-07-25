Держборг України в червні збільшився на 1,96 мільярда доларів

На кінець червня обсяг державного та гарантованого державного боргу України збільшився в доларовому еквіваленті на 2,5%, або на 1,96 мільярда доларів.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Загальний розмір держборгу на 30 червня 2019 року становив 2,102 трильйона гривень або 80,35 мільярдів доларів.

Прямий зовнішній борг становив 1,05 трлн грн (49,94% від загальної суми) або 40,12 млрд доларів. Внутрішній - 782,42 млрд грн (37,22%) або 29,9 мільярдів доларів.

Гарантований державою борг на кінець червня становив 270,11 млрд грн або 10,32 мільярдів доларів - 12,85% від загальної суми.

Нагадаємо:

За травень 2019 року обсяг державного та гарантованого державного боргу України зменшився в доларовому еквіваленті на 1,43 мільярда доларів.

У січні держборг України виріс через транш МВФ: у доларовому еквіваленті на 4,77%, в гривневому - на 2,17%.

Співвідношення держборгу України до ВВП за підсумками першого кварталу 2019 року знизилося до 59%.

Економічна правда