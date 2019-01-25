Держборг України зріс через транш МВФ

Сукупний державний і гарантований державою борг України в грудні 2018 року зріс в доларовому еквіваленті на 4,77%, в гривневому - на 2,17%.

Про це йдеться в даних на офіційному сайті Міністерства фінансів.

В цілому, розмір держборгу станом на 31 грудня становив 78,32 млрд доларів.

В національній валюті держборг зріс на 46,15 млрд грн - до 2,169 трлн грн.

Згідно з оприлюдненими даними, державний борг в грудні зріс на 0,8% - до 1,86 трлн грн (в доларах - на 3,36%, до 67,19 млрд доларів), при цьому зовнішній скоротився на 0,47% - до 1,099 трлн грн (в доларах зріс на 2,05% - до 39,71 млрд доларів).

Гарантований державою борг за грудень зріс на 11,32% - до 308,13 млрд грн (в доларах - на 14,15%, до 11,13 млрд доларів), в тому числі зовнішній - на 12,22%, до 297, 81 млрд грн (в доларах - на 15,07%, до 10,76 млрд доларів).

Основна сума держборгу (43,96%) номінована в доларах США, ще 29,13% - в гривні, 16,59% - в спеціальних правах запозичення (валюта МВФ - ред), 9,21% - у євро. Крім того, менше 1% держборгу номіновано в канадських доларах та ієнах.

Офіційний курс гривні, за яким Мінфін розраховує борг, в грудні зміцнився до 27,69 грн за долар з 28,39 грн за долар, або на 2,47%, тоді як у кінці 2017 року він становив 28,07 грн за долар.

Нагадуємо:

Співвідношення сукупного прямого та гарантованого боргу до ВВП за 2017 рік знизилося до 71,8% з 80,9%.

18 грудня 2018 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.

Цього ж дня Рада директорів Світового Банку ухвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії на 750 млн доларів. Це означає, що український уряд зможе позичити кошти на міжнародних ринках капіталу під низькі відсотки.

Завдяки цим траншам міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.

Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Економічна правда