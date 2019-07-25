"Богдан Моторс" офіційно заявило про тиск на бізнес і попросило захисту

Компанія "Богдан Моторс" повідомила послів країн "великої сімки" та офіс Європейської бізнес асоціації про "політично мотивовані дії" по відношенню до підприємств компанії з боку Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомив прес-секретар корпорації Сергій Красуля агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив Красуля, відповідні заяви з докладним викладом ситуації спрямовані в посольства зазначених країн і офіс ЄБА.

За його словами, у зверненнях йдеться про перебіг подій 19 і 24 липня, коли працівники НАБУ "шляхом організації тотальних слідчих дій" паралізували роботу керуючої компанії "Богдан Моторс".

"Сьогодні, створюючи штучну картинку для TV за надуманими фактами, на одного з найбільших автовиробників намагаються навісити ярлики неіснуючих корупційних схем. Такі дії шкодять діловій репутації компанії і бізнес-клімату держави, зокрема", - зазначили в компанії.

Також у "Богдан Моторс" заявили, що задіяні НАБУ сили і засоби, скоріше, нагадували силову роботу проти терористичних угруповань (у слідчих діях було залучено особовий склад у повній екіпіровці зі стрілецькою автоматичною зброєю), ніж слідчі дії, що стосуються тільки господарської діяльності.

Крім того, в дискретності постійних обшуків компанія бачить і іншу мету - повну або часткову паралізацію роботи "Богдан Моторс", підприємства якої задіяні у виконанні державного оборонного замовлення і контрактів, які фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку.

"Змушені просити у вас захисту, просимо негайно донести інформацію дипломатичними каналами до відповідних органів країни акредитації та повідомити нам про вжиті заходи", - зазначається в заявах, підписаних гендиректором "Богдан Моторс" Віталієм Старосуда.

Нагадаємо:

24 липня НАБУ вдруге за останній місяць прийшло з обшуками до офісіу "Богдан Моторс".

19 липня НАБУ вже проводило обшуки в приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс".

Попередня правова кваліфікація справи - ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організована групою).

У той же день в компанії відреагували на обшуки НАБУ, назвавши їх "політичним тиском".

24 липня НАБУ назвало причину обшуків у "Богдан Моторс" - можливе зловживання службовим становищем службовими особами "Укрексімбанку", у якого корпорація брала кредит.

Економічна правда