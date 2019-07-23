У серпні ціна на газ для населення зменшиться ще на 5,5%

Кінцева ціна на газ для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5% у порівнянні із липнем, та становитиме не більше 4 640 гривень без ПДВ за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Незважаючи на спротив монополіста, ми знайшли рішення і змусили Нафтогаз продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ. Ціна на газ впала на 25%", - заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" в серпні 2019 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

У липні "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 11,7% в порівнянні з червнем.

Читайте також: Чому подешевшав газ для населення

Економічна правда