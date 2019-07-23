Обшуки в Кабміні: прокурори взялися за поставки військового обладнання з США

22 липня під час обшуків в уряді військова прокуратура вилучила документи, які стосуються реалізації зовнішньоторговельного контракту сумою 6,8 мільйонів доларів, який у кінці 2015 року уклали ДП "Спецтехноекспорт" і американська компанія Worldwide Aeros Corp на постачання військового обладнання.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на судові матеріали.

Йдеться про постачання підвісної системи раннього виявлення AEROS модель TT-RF30-I-R для Державної прикордонної служби.

Загалом заупили 8 таких систем, у вартість входять послуги збирання та обслуговування.

Зазначається, що справу розслідують за ч. 4 статті 190 ККУ, (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Кримінальне провадження відкрили 19 липня 2019 року.

Прокурори вважають, що службові особи заволоділи вказаними коштами шляхом зловживання довірою, чим завдали державі збитки.

"Подібні зовнішньоторговельні контракти на постачання військового обладнання в Україну укладаються на найвищому рівні при попередніх домовленостях з союзниками. Тому такі кримінальні справи після реалізації контрактів можуть залишити Київ без союзників", - вважає Гліб Канєвський.

У 2018 році в Господарському суді Києва прикордонна служба намагалася стягнути 2,1 млн гривень штрафних з ДП "Спецтехноекспорт" за неналежне виконання останнім згаданого контракту з американською компанією.

Але будь-які результати судових засідань відсутні у публічному просторі.

Американською компанією Worldwide Aeros Corp керує емігрант з України Ігор Пастернак, який співпрацював з Пентагоном та НАСА.

У кінці 2016 року Державна прикордонна служба повідомила, що тодішній президент Петро Порошенко передав сучасне обладнання для охорони кордону, в тому числі систему AEROS.

Нагадаємо:

22 липня у службових приміщеннях Кабінету Міністрів, Держприкордослужби, Державної фіскальної служби та "Спецтехноекспорта" пройшли обшуки.

Обшуки проводили через виявлені факти заволодіння майже 6,8 мільйонами доларів у оборонній сфері при укладанні іноземною компанією контракту з одним із підприємств "Укроборонпрому" з постачання Держприкордонслужбі підвісної системи раннього виявлення.

У результаті в СБУ повідомили про викриття посадових осіб "Спецтехноекспорту" на масштабних зловживаннях, унаслідок яких завдано збитки держбюджету на суму майже 6,8 мільйона доларів.

У компанії заявили, що заволодіння "Спецтехноекспортом" 6,8 мільйона доларів, оплаченими американській компанії за поставлене обладнання, є неможливим, оскільки підприємство є уповноваженим державою спецекспортером і не є розпорядником публічних коштів, а поставку обладнання здійснювало на виконання постанови уряду.

Економічна правда