Мінфін розмістив ОВДП ще на 8 мільярдів

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 2 липня 2019 року, до державного бюджету залучено 8,04 мільярда гривень (за офіційним курсом НБУ).

Про це повідомляє Міністерство фінансів у Facebook.

"Гарні новини! Сьогодні на аукціонах ОВДП Мінфін знизив рівень дохідності майже за всіма інструментами та залучив 8,04 млрд грн", - зазначається у повідомленні.

При цьому ставка дохідності ОВДП за три та шість місяців знизилась на 31 базисний пункт - до 17,44% та 17,94% відповідно, зазначили у міністерстві.

Нагадаємо:

25 червня Мінфін залучив до держбюджету 7,5 мільярда гривень.

11 червня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення ОВДП залучило до державного бюджету 6,47 мільярда гривень та 4,41 мільйона доларів.

А починаючи з 14 червня Національний банк дозволив банкам надавати іноземним компаніям та банкам гривневі кредити для придбання облігацій внутрішньої державної позики. Це дозволить інвесторам краще планувати свою участь в аукціонах із розміщення ОВДП і на вторинному ринку.

Окрім того, наприкінці травня вперше у українців з'явилася можливість купувати ОВДП онлайн.

Економічна правда