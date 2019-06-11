Мінфін продав ОВДП на 6,5 мільярда, Маркарова відзначила успіх

Міністерство фінансів 11 червня на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 6,47 мільярда гривень та 4,41 мільйона доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становить 6,595 млрд грн.

Гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 84, 175, 329, 791 та 2086 днів із середньозваженою дохідністю 18,00%, 18,50%, 18,33%, 16,00% та 15,84% річних, відповідно.

Кошти в доларах залучені на 295 та 491 днів із прибутковістю 7,25% і 7,50% річних відповідно.

"Чергова перемога! 6-річний інструмент під 15,85%", - зазначила у Facebook міністр фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо, Україна готується до випуску семирічних євробондів.

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