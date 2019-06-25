Борг під контролем: Мінфін залучив ОВДП на 7,5 мільярда
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, 25 червня до бюджету України залучено 7,5 мільярда гривень (за офіційним курсом НБУ).
Про це повідомляє Міністерство фінансів у Facebook.
Із цих грошей 4,4 млрд грн залучені за довгостроковими ОВДП - із терміном обігу 6 років.
Як повідомили у Мінфіні, ставка становила 15,85% річних.
Нагадаємо:
11 червня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення ОВДП залучило до державного бюджету 6,47 мільярда гривень та 4,41 мільйона доларів.
А починаючи з 14 червня Національний банк дозволив банкам надавати іноземним компаніям та банкам гривневі кредити для придбання облігацій внутрішньої державної позики. Це дозволить інвесторам краще планувати свою участь в аукціонах із розміщення ОВДП і на вторинному ринку.
Окрім того, наприкінці травня вперше у українців з'явилася можливість купувати ОВДП онлайн.
Економічна правда
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