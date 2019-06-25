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Борг під контролем: Мінфін залучив ОВДП на 7,5 мільярда

Вівторок, 25 червня 2019, 19:53
 

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, 25 червня до бюджету України залучено 7,5 мільярда гривень (за офіційним курсом НБУ).

Про це повідомляє Міністерство фінансів у Facebook.

Із цих грошей 4,4 млрд грн залучені за довгостроковими ОВДП - із терміном обігу 6 років.

Як повідомили у Мінфіні, ставка становила 15,85% річних.

Нагадаємо:

11 червня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення ОВДП залучило до державного бюджету 6,47 мільярда гривень та 4,41 мільйона доларів.

А починаючи з 14 червня Національний банк дозволив банкам надавати іноземним компаніям та банкам гривневі кредити для придбання облігацій внутрішньої державної позики. Це дозволить інвесторам краще планувати свою участь в аукціонах із розміщення ОВДП і на вторинному ринку.

Окрім того, наприкінці травня вперше у українців з'явилася можливість купувати ОВДП онлайн. 

Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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