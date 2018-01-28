Український ринок праці очікує провал - дослідження

Український ринок праці через кілька років очікує провал.

Про це йдеться у статті на DT.UA.

"Основна маса роботодавців не усвідомлює, який провал їх чекає через кілька років на українському ринку праці", - йдеться у статті.

Як наголошується, більшість працівників не помічають за останні три роки турботи з боку роботодавця. 31,5% серед усіх респондентів і 69,4% серед найманих працівників або чиновників, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За цей період істотно підвищена або проіндексована зарплата у малої частки працівників (11,8 і 26,2%, відповідно).

"Власник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов і деякі інші бізнесмени неодноразово підкреслювали, що роботодавці, у першу чергу бізнесмени, повинні не словом, а ділом реагувати на відтік кадрів з України і почати боротися за людей, поліпшуючи фінансові та інші умови праці, стимулюючи співробітників залишатися в країні", - йдеться в статті.

Як повідомлялося, згідно з цим самим опитуванням, кожен третій українець розглядає можливість виїхати з країни - просто зараз чи за певних сприятливих обставин.

Люди, які допускають можливість виїхати з України, найчастіше керуються бажанням більше заробляти.