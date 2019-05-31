При в’їздах до населених пунктів влаштовуватимуть острівці для зниження швидкості

Із 1 вересня в Україні під час будівництва нових і реконструкції існуючих трас на в’їздах у населені пункти мають обов’язково влаштовуватися спеціальні острівці безпеки.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе у Facebook.

"Ми запроваджуємо європейську практику заспокоєння транспортного трафіку. Тепер під час будівництва нових і реконструкції існуючих трас на в’їздах у населені пункти мають обов’язково влаштовуватися спеціальні острівці", - написав він.

І додав, що за можливістю такі засоби безпеки мають передбачатися і під час капітального ремонту.

Заступник міністра розповів, що у Європі такі дорожні техзасоби називаються "traffic calming".

"Наприклад, це острівці та інші штучні вигини проїзної частини на трасах, які змушують водіїв знижувати швидкість і бути більш уважними за кермом", - зазначив він.

Парцхаладзе додав, що це дуже важливо робити саме при в’їзді в населені пункти, де швидкість має бути значно нижча, ніж на трасах.

Як це працює? Такі острівці називаються напрямними і мають напівовальну форму. Щоб об’їхати цей острівець, водій змушений загальмувати та підвищити увагу на дорозі, пояснив заступник міністра.

Напрямні острівці розміщуються за відсутності наземного пішохідного переходу на смузі руху у напрямку населеного пункту.

Якщо ж пішохідний перехід присутній, тоді проектується острівець безпеки для пішоходів згідно з вимогами ДБН "Вулиці і дороги населених пунктів".

Такі засоби безпеки дозволять знизити середню швидкість руху на трасах, та відповідно кількість ДТП та аварій. Також це покращить умови пересування пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту і в цілому заспокоїть транспортний трафік, підкреслили у Мінрегіоні.

Як повідомлялося, час на транспортування асфальтобетону для будівництва доріг в Україні обмежать до трьох годин, що має позитивно позначитися на їх якості.

Економічна правда