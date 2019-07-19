В уряді спростували наявність проекту рішення по морській ділянці "Дельфін"

Засідання міжвідомчої комісії з укладання УРП на ділянку "Дельфін" в акваторії Чорного моря не було.

Про це виданню "Нафторинок" повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

"Засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання УРП з визначення переможців конкурсу на ділянку "Дельфін" не проводилось, відповідно, офіційних висновків в КМУ міністерство не направляло", - зазначили в Міненерговугілля.

18 липня "Економічна правда" опублікувала текст, який був проектом пропозицій міжвідомчої комісії для затвердження Кабміном переможців конкурсу.

Проект рішення, який опублікувала ЕП, надало джерело, наближене до членів Міжвідомчої комісії.

За його словами, це базовий проект документа, який повинен був бути розглянутий комісією.

З документа випливало, що в фінал відбору вийшли дві компанії з однаковою кількістю балів, а саме Trident Black Sea і Сaspian Drilling Company.

Нагадаємо:

Раніше журналісти з'ясували, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією - Frontera Resources.

Компанія має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.

Учасники ринку заявили, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на ділянці на морському шельфі.

Як повідомлялося, конкурс було оголошено 12 квітня. Однак термін подачі заявок був зменшений урядом до 60 днів, тому його термін минув 12 червня.

11 червня глава АП закликав продовжити конкурс щодо укладення угод про розподіл продукції для ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря мінімум до 120 днів.