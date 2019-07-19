Fitch підтвердив рейтинги українських державних банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги чотирьох українських державних банків - Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку - на рівні "B-".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що рейтинги їх життєздатності (VR) і підтримки (SRF) також підтверджені на рівні відповідно "b-" і "B-".

При цьому, рейтинг SRF відображає думку Fitch про потенційну державну підтримку цих банків, якщо вона знадобиться.

"Рейтинги життєздатності всіх чотирьох банків, в першу чергу, відображають їх чутливість до вразливого внутрішнього операційного середовища, в якому вони діють як найбільші фінансові установи України", - йдеться у повідомленні.

У Fitch пояснили, що його оцінка також враховує 100% державну власність банків (95% для Укргазбанку), значну частку довгострокових суверенних облігацій (для всіх чотирьох банків) і суттєве кредитування контрольованих державою підприємств (для трьох банків, за винятком Приватбанку), що обумовлює їх сильну кореляцію з суверенними і бюджетними ризиками.

Нагадаємо:

У травні Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги трьох українських банків з іноземним капіталом - Банк Креді Агріколь, ПроКредит Банк і Правекс-Банк - на рівні "B-".

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings у квітні підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" і рейтинг за національною шкалою "uaBBB" з прогнозом "стабільний".

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало курс гривні на найближчі 2 роки.