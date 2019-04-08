Fitch прогнозує девальвацію гривні

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало курс гривні на найближчі 2 роки.

Прогноз опублікований в прес-релізі агентства, який стосується кредитних рейтингів НАК "Нафтогаз України".

Так, курс гривні на кінець 2019 року становитиме 28,86 грн за долар, а на кінець 2020 року - 30,6 грн за долар.

Також Fitch припускає, що обсяги реалізації газу на внутрішньому ринку України становитимуть близько 18,5 млрд куб. м на рік.

Зазначимо, що Fitch підтверджує довгострокові рейтинги дефолту емітента "Нафтогазу" на рівні "B-", прогноз стабільний.

Нагадуємо:

Аналітики інвестбанку Morgan Stanley очікують, що до кінця 2019 року курс гривні знизиться по відношенню до долара з сьогоднішніх рівнів на 4 грн — до 31 гривні за долар.

Економічна правда