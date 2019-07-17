Аудиторів не допускають до перевірки "Укртрансгазу" - глава Рахункової палати

Рахункова палата вимагає від Кабінету міністрів забезпечити проведення аудиту в "Нафтогазі" та "Укртрансгазі", а також низки інших об’єктів.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час засідання уряду 17 липня.

"Рахункова палата вимагає від Кабінету Міністрів забезпечити належний допуск до "Нафтогазу", "Укртрансгазу" та низки інших об’єктів для проведення аудиту ефективності управління об’єктами державної власності у нафтогазовому комплексі", - зазначається у повідомленні на сайті Рахункової палати.

Пацкан наголосив, що рішення про проведення відповідного аудиту було ухвалене Рахунковою палатою на початку липня.

У рамках аудиту мають перевірити 7 об’єктів.

"Серед них - "Укртрансгаз", яке провадить діяльність із транспортування і зберігання газу, задля чого управляє та користується держмайном, зокрема магістральними трубопроводами", - розповів голова Рахункової палати.

Водночас, підкреслив Пацкан, 15 липня контрольна група Рахункової палати на чолі з її членом Ігорем Яремчуком, офіційно попередньо повідомивши про свій візит, прибула на вказаний об’єкт, але до проведення аудиту допущена не була.

"Рядові співробітники "Укртрансгазу" заявили, що керівництво на робочому місці відсутнє та без їх вказівки аудиторів не допустять. Керівник "Укртрансгазу" в телефонній розмові з членом Рахункової палати повідомив про відсутність підстав для проведення аудиту, небажання надавати необхідні документи та допускати до приміщення", - заявивив Пацкан.

І додав, що при цьому ні керівник, ні службові особи "Укртрансгазу" належних правових підстав для відмови в аудиті не надали.

"Контрольна група викликала представників правоохоронних органів для фіксації факту перешкоджання діяльності, що є злочином проти авторитету державної влади. Наразі поліцією відкрите кримінальне провадження за даним фактом", - додав він.

Голова Рахункової палати також повідомів, що наступний вихід буде безпосередньо до "Нафтогазу".

"Тому я звертаюся з вимогою до глави уряду та правоохоронців сприяти тому, щоб Рахунковій палаті не перешкоджали. Далі так ситуація не може тривати і уряд має в це втрутится", − зазначив Пацкан.

Нагадаємо:

У червні в Рахунковій палаті повідомили, що загальний фонд держбюджету недоотримав 50 мільярдів гривень.

Також у червні аудит у Міноборони виявив неефективне розпорядження бюджетними коштами.

Як повідомлялося у липні, Рахункова палата перевірила, як витратили майже 12 мільйонів на ремонт доріг, і встановили неефективне використання 607 млн грн субвенції у восьми областях.

Економічна правда