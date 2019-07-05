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Рахункова палата перевірила, як витратили майже 12 мільйонів на ремонт доріг

П'ятниця, 5 липня 2019, 18:45

Рахункова палата перевірила, наскільки ефективно використовувались у 2018 році 11,5 мільярда гривень із держбюджету на ремонт автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Про це повідомила Рахункова палата на своєму сайті.

Зазначається, що у восьми областях, де проводився аудит, встановлено неефективне використання 607 млн грн субвенції.

"На 77 дорогах і мостах із 108 об'єктів, обстежених щодо повноти та якості виконаних робіт, встановлено невиконання або неналежне виконання, яке протягом нетривалого часу спричинило значні руйнування та деформації дорожнього покриття", - повідомляє регулятор.

За результатами аудиту Рахункова палата виокремила п'ять проблемних питань, які впливають на ефективність держсубвенцій на будівництво і ремонт доріг:

1) безсистемність управління наявними фінансовими ресурсами на центральному та місцевому рівнях;

2) недостатність бюджетного фінансування розвитку автодоріг;

3) неякісне виконання робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг;

4) недостатність заходів із упередження перевезення вантажів понад встановлені вагові нормативи;

5) невжиття заходів щодо розвантаження автодоріг за рахунок належного розвитку водного та залізничного транспорту.

Аудитом досліджено діяльність у цьому напрямі Укравтодору, який погоджує переліки об'єктів дорожнього господарства, що ремонтуються в областях, та Міністерства інфраструктури.

Як наголосили в Рахунковій палаті, виявлені аудитом проблеми є наслідком неналежної координації дій та розпорошення відповідальності за управління автодорогами між трьома центрами прийняття управлінських рішень:

Міністерством інфраструктури - як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства;

Укравтодором - як центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління дорогами;

обласними і Київською міською держадміністраціями - як органами, наділеними повноваженнями управляти автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.

"Відповідальність за вказані недоліки Мінінфраструктури покладає лише на обласні, Київську міську державні адміністрації та Укравтодор", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, аудитори підкреслили, що неефективне використання коштів призводить до фінансових втрат для держави.

Серед причин неефективного використання субвенцій аудитори назвали:

відсутність стратегії розвитку автодоріг загального користування місцевого значення та відсутність в низці областей програм розвитку доріг;

незатвердження Кабінетом Міністрів окремого порядку та умов надання субвенції (всупереч вимогам ст. 97 Бюджетного кодексу);

неналежне визначення видів ремонту (капітального, поточного; середнього або дрібного);

можливість переведення видатків розвитку у видатки споживання, що спотворює цілі, завдання держполітики щодо розвитку місцевих доріг.

Як повідомлялося,  Кабмін пропонує збільшити обсяг фінансування дорожніх робіт до 75 мільярдів.

Економічна правда

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дороги КМДА Рахункова палата

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