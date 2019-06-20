Загальний фонд держбюджету недоотримав 50 мільярдів — Рахункова палата

У січні-травні 2019 року план надходжень загального фонду державного бюджету недовиконано на 50,2 мільярда гривень.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє прес-служба Рахункової палати.

Він зауважив, що причини невиконання плану доходів різні, зокрема: відхилення окремих макропоказників від прогнозних, насамперед середнього офіційного курсу гривні до долара; завищення плану надходжень акцизного податку з вироблених в Україні тютюну і тютюнових виробів (при зростанні ставок податку на 20% план перевищує надходження за відповідний період попереднього року майже вдвічі).

Пацкан нагадав, що внаслідок розміщення днями євробондів на 1 млрд євро виконання плану державних зовнішніх запозичень дещо поліпшилося, водночас загострилася проблема із залученням внутрішніх запозичень.

При цьому відкритим залишається питання вартості запозичень.

Він також звернув увагу, що значне невиконання плану надходжень від приватизації державного майна вже стало звичним.

"У першому кварталі невиконання плану приватизації становило 5,9 млрд грн, або 97%. Це збільшує ризики ненадходження цих коштів у затверджених на 2019 рік обсягах. Провал великої приватизації не може бути компенсований успіхами малої, про які ми чуємо звідусіль", – наголосив Пацкан.

У результаті недонадходження доходів, державних запозичень і коштів від приватизації державного майна план надходжень загального фонду державного бюджету у січні-березні 2019 року не виконано на 31,6 млрд грн, або 9,6%.

План видатків загального фонду державного бюджету у січні-березні не виконано на 21,1 млрд грн, або на 8,8%, у січні-травні – на 34,4 млрд грн.

Економічна правда