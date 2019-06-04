Аудит у Міноборони виявив неефективне розпорядження бюджетними коштами

Аудитом Рахункової палати за 2018 рік встановлено факти неефективного використання Міністерством оборони бюджетних коштів на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗСУ на загальну суму понад 600 млн грн.

Про це йдеться у роз'ясненні Рахункової палати.

Серед інших неефективних розпорядників бюджетних коштів, крім Міноборони, в Рахунковій палаті також назвали: МОЗ, Генпрокуратуру, Мінінфраструктури та Держслужбу у справах ветеранів війни та учасників АТО.

У роз'ясненні "Рахункова палата без оціночних суджень і лише мовою цифр пояснює, за яким принципом і чому саме ці 5 установ за підсумками 2018 року неефективно управляли бюджетними коштами та їх використовували".

"Через прийняття керівництвом Міноборони непослідовних і несистемних рішень щодо використання бюджетних асигнувань кошти розпорошувалися між об'єктами власного будівництва (реконструкції), що призводило до зростання вартості незавершеного житлового будівництва. Підрядними організаціями за бездіяльності посадових осіб Міноборони допускалися випадки завищення вартості виконаних робіт. Кошти спрямовувалися на оплату отриманого житла за недостовірними актами приймання-передачі житла", - повідомляють в Рахунковій палаті.

Як зазначається в документі, всього аудитом в Міноборони ідентифіковано неефективного використання понад 600 млн грн бюджетних коштів, що становило 50% від використаних у 2016-2017 роках асигнувань. Зокрема, 348,7 млн грн витрачено на оплату квартир, які на папері були готові до заселення, а за фактом не були готові для проживання; 165,4 млн грн було спрямовано у незавершене житлове будівництво; 78,4 млн грн використано на оплату квартир, потреби у яких не існувало; 8,9 млн грн – оплата "готових для заселення" квартир, які не отримано; 6,4 млн грн виплачено як компенсація за неотримане житло військовослужбовцям Головного управління розвідки, які передбачено окремим кошторисом; 1,5 млн грн – оплата інфляційних та судових витрат.

"Відсоток неефективного управління та використання коштів у загальній сумі перевірених коштів розпорядника бюджетних коштів (Міноборони - ред.) – 42%", - резюмували в Рахунковій палаті.

Нагадаємо, Рахункова палата за минулий рік виявила порушень при використанні бюджетних коштів на суму близько 17 млрд грн.