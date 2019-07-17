Зеленський пропонує Раді продовжити період розмитнення "євроблях"

Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду 18 липня розглянути законопроект, який відкладе на 90 днів застосування штрафних санкцій до тих, хто не встигне у встановлений термін розмитнити авто на європейських номерах.

Про це на брифінгу заявив заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка, передає "Інтерфакс-Україна".

"Пропозиція поки що звучить про 90 днів відтермінування для застосування штрафних санкцій. За ці 90 днів новий парламент і уряд запропонують механізми, яким чином, нарешті, врегулювати цю проблему", - сказав Рябошапка.



Він додав, що, за інформацією Мінінфраструктури і МВС, в Україні на сьогодні приблизно від 600 до 800 тисяч автомобілів, які досі не розмитнені і перебувають на іноземній реєстрації.



"Якщо парламент не ухвалить такого законопроекту, це може призвести до досить серйозних конфліктів, коли поліція почне застосовувати санкції, вилучати автомобілі",- зазначив Рябошапка.

За його словами, у Ради не буде багато часу, щоб прийняти таку ініціативу, але вона стосується "поліпшення дотримання прав людини і посилення боротьби з корупцією в Україні".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати 18 липня позачергове пленарне засідання парламенту для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

У травні Рада відклала запровадження штрафів за євробляхи до 24 серпня.

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митниці ДФС оформили майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.

Мінфін вирішив не продовжувати період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%.

Після 22 лютого 2019 року власники авто мають платити за оформлення повну ставку акцизу.

До 24 травня 2019 року водії могли розмитнити авто без санкцій, але й без знижки. Далі власників повинні були б або штрафувати на 170 тис грн, або конфісковувати транспортні засоби.