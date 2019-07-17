Розміщення євробондів дозволить "Нафтогазу" виплатити дивіденди державі — Коболєв

Успішне розміщення євробондів НАК "Нафтогаз України" на загальну суму понад 1 мільярд доларів дозволить компанії як придбати необхідні обсяги природного газу для його закачування в підземні сховища, так і направити в державний бюджет всю суму дивідендів.

Про це заявив голова НАК Андрій Коболєв в ефірі "Радіо НВ".

"Ми очікуємо отримання коштів на рахунки компанії або в п'ятницю (19 липня - ред), або в понеділок (22 липня - ред). Це дозволить нам виконати всі завдання, які уряд поставив перед "Нафтогазом", - сказав Коболєв.

Він також повідомив, що після розміщення до "Нафтогазу" звернулися кілька банків з пропозицією надати кредити за схожими відсотковими ставками.

Нагадуємо:

12 липня НАК "Нафтогаз України" розмістила трирічні єврооблігації на 335 мільйонів доларів і п'ятирічні єврооблігації на 600 мільйонів євро.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав членів уряду до наступного засідання Кабміну прийняти протокольне рішення про внесення пропозиції про звільнення керівників держпідприємств, які судяться з урядом і не виконують ухвалених ним рішень.

Про це він заявив, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва, якийпризупинив рішення Кабінету Міністрів, яким НАК "Нафтогаз України" зобов'язали направити на дивіденди 12,25 млрд грн, що становить 90% чистого прибутку за 2018 рік

Іншим рішенням у тій самій справі від 25 червня Окружний адміністративний суд призупинив дію постанови Кабміну №364 щодо АТ "Укрнафта".

НАК "Нафтогаз України" і "Укрнафта" оскаржили постанову Кабінету міністрів про норматив відрахування чистого прибутку за 2018 рік і попросили суд об'єднати свої позови.