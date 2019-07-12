"Нафтогаз" розмістив євробонди на 335 мільйонів доларів і 600 мільйонів євро

НАК "Нафтогаз України" розмістила трирічні єврооблігації на 335 мільйонів доларів і п'ятирічні єврооблігації на 600 мільйонів євро.

Про це повідомило джерело в банківських колах, передає "Інтерфакс-Україна".

Прибутковість доларового випуску становила 7,375%, прибутковість випуску в євро - 7,125%.

Нагадаємо, що з 8 липня компанія проводила road show п'ятирічного випуску в євро в Лондоні і Франкфурті, проте у результаті інвесторам були запропоновані і доларові боргові папери з терміном обігу три роки.

Початковий орієнтир прибутковості доларових євробондів становив близько 7,75%, євробондів у євро - близько 7,5%.

Організаторами угоди виступили Citi і Deutsche Bank.

Швидкий вихід компанії на зовнішній ринок минулого тижня анонсував глава правління НАК Андрій Коболєв.

"Нафтогаз України" очікує якнайшвидшого дозволу Кабінету міністрів для виходу на ринок єврооблігацій з метою забезпечення закупівлі газу і формування достатніх його запасів для успішних переговорів із російським "Газпромом", повідомив Коболєв.

Компанія "Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією України.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що "Нафтогаз" знову спробує вийти на ринок євробондів.

Останній раз вийти на ринок євробондів НАК намагався восени минулого року. Тоді компанія розраховувала зайняти в доларах, орієнтир прибутковості випуску становив 10,9%.

Однак у результаті "Нафтогаз" вирішив відкласти розміщення, посилаючись на несприятливу ринкову кон'юнктуру.