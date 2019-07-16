Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,89 - 25,92 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:50 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США - 25,89 - 25,91 гривні;

Євро - 29,10 - 29,12 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,76 - 26,02 гривні. Євро купують по 28,88 гривні, продають по 29,35 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,85 - 25,95 гривні, євро - 29,02 - 29,16 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 25,74 гривні.

15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,72 - 25,74 гривні за долар.

15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.

Економічна правда