Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,89 - 25,92 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:50 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США - 25,89 - 25,91 гривні;
Євро - 29,10 - 29,12 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,76 - 26,02 гривні. Євро купують по 28,88 гривні, продають по 29,35 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,85 - 25,95 гривні, євро - 29,02 - 29,16 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 25,74 гривні.
15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,72 - 25,74 гривні за долар.
15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.
Економічна правда
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