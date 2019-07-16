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Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Вівторок, 16 липня 2019, 09:03
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 25,74 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,00 гривні (на 15 липня - 28,98 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 липня на рівні 25,76 гривні.

15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,72 - 25,74 гривні за долар.

15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,79 - 25,82 гривні за долар.

Економічна правда

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