Абромавичус очолив наглядову раду "Укроборонпрому"

Екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус очолив наглядову раду державного концерну "Укроборонпром", він очолить тендерний комітет із проведення міжнародного аудиту.

Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

Оновлений склад наглядової ради назвав пріоритетом для концерну проведення міжнародного аудиту. Очікується, що він триватиме до 9 місяців.

"Ми очікуємо, що вже у вересні буде обрано переможця торгів, який розпочне аудит "Укроборонпрому". За нашими оцінками, він триватиме 6-9 місяців... Водночас, ми не можемо провести аудит, який охопить більший період", - зазначив Абромавичус.

По-перше, зазначив він, якщо взяти для аналізу період із 2014, не кажучи вже про період з 2011 року, то результатів цього аудиту доведеться очікувати роками.

По-друге, виділених урядом 32,5 млн грн на це просто не вистачає, підкреслив він.

Для обрання аудитора на електронному майданчику Prozorro буде створено нову позицію із закупівлі послуг, а визначення переможця тендеру відбудеться за процедурою "відкритих торгів". Очолить тендерний комітет із проведення міжнародного аудиту сам Абромавичус.

В "Укроборонпромі" називають головним негативним чинником, який сповільнює процес реформування, – обмеження законодавства, що зберегло у собі численні атавізми та рудименти часів СРСР.

Генеральний директор концерну Павло Букін зазаначив, що йдеться про необхідність розблокування можливості корпоратизації деяких державних підприємств.

"Потребує перегляду порядок формування ціни на оборонну продукцію з боку Міністерства оборони, який сьогодні не відповідає умовам сучасної економіки та є "спадком" СРСР. Ми виступаємо за зміну системи стандартизації, де досі використовуються застаріли ГОСТи 40-річної давнини. Однак, нажаль, ці ініціативи "загубились" у коридорах Верховної Ради та інших державних установ", - зазначив він.

Нагадаємо:

Питання проведення міжнародного аудиту "Укроборонпрому" загострилося після журналістського розслідування про масштабні розкрадання в концерні.

Раніше президент Володимир Зеленський змінив склад наглядової ради "Укроборонпрому", призначивши до неї 12 червня Айвараса Абромавичуса, а 9 липня – Давида Арахамію та Андрія Загороднюка. Ще до складу ради входить Ентоні Тетер. Ще одна посада, яка належить до квоти Кабінету міністрів, наразі є вакантною.

У березні-2019 журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський та гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.

Як свідчить оприлюднене листування сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.

Тоді прес-служба "Укроборонпрому" назвала маніпулятивною інформацію про "відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Гладковського з розкрадання оборонки і сказала, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".

Кабінет міністрів виділив на міжнародний аудит "Укроборонпрому" 32,5 млн грн.

Українська правда